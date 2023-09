Yassine Bounou pense que la CAN l'a empêché de rejoindre le Real Madrid

CAN ça veut pas, ça veut pas.

Transféré de Séville à Al-Hilal durant l’été, Yassine Bounou est passé proche de signer au Real Madrid. Handicapé par la blessure longue durée de Thibaut Courtois, le club 14 fois champion d’Europe s’est donc mis en recherche d’un portier de haut niveau pour garder sa cage cette saison. Et si le dévolu s’est porté sur Kepa Arrizabalaga, le gardien de la sélection marocaine a une certaine idée pour expliquer pourquoi son arrivée dans la capitale espagnole n’a pu se faire. Dans un entretien pour El Pelotazo sur Canal Sur, le demi-finaliste du dernier mondial a ainsi laissé entendre que la prochaine CAN (qui se disputera du 13 janvier au 11 février 2024) lui aurait porté préjudice.

💥 ¡Así contó Bono en su entrevista en @elpelotazocsr su NO fichaje por el REAL MADRID! 🗣️ ¡El guardameta marroquí confirmó que la COPA ÁFRICA influyó a la hora de NO poder fichar por el conjunto blanco! 📲 #ElPelotazoCSR pic.twitter.com/0BcLpSpGNH — El Pelotazo (@elpelotazocsr) September 6, 2023

« De ce que j’ai compris, au début j’étais l’option numéro 1. Mais ensuite, la direction a évalué toute la situation et le fait que je pouvais aller à la CAN et louper des matchs, pendant un mois important pour le Real Madrid », a-t-il déclaré. Et alors qu’il prend aussi exemple sur son ex-coéquipier Youssef En-Nesyri, qui aurait pu quitter Séville cet été, il considère que l’absence potentielle des joueurs durant la CAN « a eu beaucoup d’influence sur ce mercato », même s’il reconnaît que certaines opportunités de marché convenaient contractuellement mieux au Real Madrid que sa situation.

Si le Real est toujours intéressé, Bono finit sa tournée avec U2 le 16 décembre à Las Vegas et aux dernières nouvelles, il n’a pas prévu de participer à la CAN.

