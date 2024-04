Nacho, Lucas Vázquez, Carvajal : la grinta des Pavones !

La glorieuse histoire du Real Madrid est d’abord constellée d’attaquants fabuleux allant de Kopa, Gento, Puskás, Di Stéfano à Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior. Mais sa légende s’est aussi écrite grâce à ses travailleurs de l’ombre, plus défensifs, qu’étaient Pirri, Del Bosque, Hierro ou Ramos. Et même s’ils sont moins charismatiques, Dani Carvajal, Nacho Fernández et Lucas Vázquez en sont leurs dignes successeurs.

Les porteurs d’eau aux larges épaules

L’époustouflant Clásico Real-Barça (3-2) du 21 avril dernier a offert l’illustration la plus parfaite de l’éternelle puissance madridista, une combinaison redoutable de super cracks et de porteurs d’eau, de preux chevaliers et de leurs fidèles écuyers. Si Vinícius et Bellingham ont évidemment marqué, c’est bien Lucas Vàzquez qui a été le joueur vraiment décisif : il a provoqué le penalty inscrit par Vini, planté le but de l’égalisation à 2-2 puis servi la passe dé à Jude ! Tout en n’étant pas un titulaire à part entière. Idem pour le central Nacho, barré en temps normal par les intouchables Alaba, Militão et Rüdiger. Sauf que ces deux-là – on pourrait également ajouter Dani Ceballos – répondent toujours présents, prêts à dépanner, parfois même à des postes inhabituels (en latéral pour Nacho), et à se dépasser. Dani Carvajal a un statut plus établi en défenseur droit mais, comme ses deux compères, il ne capte pas la lumière, se traînant une image injuste de besogneux « sur le côté », tel le barbu teigneux Gattuso… Mais même dans l’ombre, Nacho, Lucas Vàzquez et Carvajal sont l’âme du Real, les dépositaires de « l’esprit de Juanito ».

Cet ancien attaquant emblématique du club (1977-1987) était le théoricien de la remontada en 10 Commandements et le symbole absolu de l’extraordinaire grinta madrilène, toujours célébrée au Bernabéu. Être toujours prêt à mourir pour la gagne et pour le blanc royal ! Nacho, Lucas et Dani sont un peu ce que furent Milner et Henderson à Liverpool : des braves soldats au service des stars. Les trois du Real se sont échinés hier pour CR7-Benzema-Bale puis aujourd’hui, pour Bellingham-Vinícius-Rodrygo.

Les Zidane et les Pàvon

Depuis le départ de l’aboyeur maximo Sergio Ramos pour le PSG en 2021, notre trio entretient l’esprit maison de sacrifice et de devoir, poussant les attaquants vedettes à se mettre au diapason. À l’Etihad, Vini, Jude et Rodrygo se sont littéralement mis minables pour contrer l’infernale domination tactique des Citizens. Car « le maillot du Real Madrid est blanc. Il peut être taché de boue, de sueur et même de sang, mais jamais de honte », prêchait feu le président Santiago Bernabéu. Nacho, Carvajal et Lucas perpétuent aussi le concept validé aujourd’hui des « Zidanes y Pàvones » lancé par Florentino Pérez lorsqu’il est devenu président du Real en 2000 : le club signera des stars de luxe, Los Galacticos (Zinédine Zidane) et en même temps il promouvra des jeunes formés au club, Los Pavones (Paco Pàvon). Nacho et Carvajal ont été formés au Real, Lucas Vázquez y a été post-formé. La politique des Zidanes y Pàvones est impitoyable pour ces derniers : soit on se fait sa place à part entière (Carvajal), soit on accepte d’être remplaçant tout en servant loyalement l’équipe (Nacho et Lucas Vázquez). On a parfois évoqué le départ de ces trois joueurs (Nacho, à l’été 2023, par exemple).

Quand quelqu’un déraille un peu, attrapez-le par l’oreille et remettez-le sur les rails. Dani Carvajal

Or, ils sont toujours là, fiers de servir la Casa Blanca, tous détenteurs d’un palmarès long comme le bras, riche de cinq Ligues des champions (quatre pour Lucas). Le concept des Pàvones renvoie un peu aux joueurs de l’ombre, les braves gars de derrière qui bossent dans les soutes. Mais la grandeur du Real tient au fait qu’il sait « anoblir » ses fidèles grognards : même remplaçant, Nacho est cette saison le capitaine de l’équipe (à la suite du départ de Karim Benzema en Arabie saoudite) et Carvajal, l’un des vice-capitaines. Kylian Mbappé devrait officialiser bientôt son départ pour le Real Madrid. Auprès de RMC Sports le 20 mars dernier, Dani Carvajal s’est permis, en gardien du temple madridista, d’apostropher sa direction et d’avertir Kylian qu’il devra respecter l’institution : « Pas de jalousie (envers Kylian, NDLR). Mais les personnes qui sont dans le club depuis le plus longtemps ont la responsabilité de veiller à ce que tout le monde rame dans la même direction. Quand quelqu’un déraille un peu, attrapez-le par l’oreille et remettez-le sur les rails. » Bienvenue chez les Warriors, Kylian !