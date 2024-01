La fédération marocaine tente de calmer le jeu après la bagarre d’après-match contre la RDC

Qui ne s’est jamais battu avec son frère ?

Alors qu’une bagarre a eu lieu après le coup de sifflet final du match opposant le Maroc à la République démocratique du Congo ce dimanche (1-1), la Fédération royale marocaine de football a tenu à s’exprimer ce lundi, à travers un communiqué, rappelant les « liens fraternels » qui existent entre « le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo ». Heureusement qu’ils le disent, car Chancel Mbemba et Walid Regragui ne semblaient pas être partis pour se faire des câlins, après le match.

La Fédération a poursuivi ses clarifications, évoquant une « relation de coopération exceptionnelle entre la FRMF et la Fédération congolaise », se justifiant du nombre important de Congolais qui évoluent dans le championnat national marocain, bien qu’elle avoue « déplorer sans être dans la logique de l’accusation tous les actes antisportifs ayant suivi ce match ». Le communiqué conclut que le Maroc continue à montrer son « attachement aux valeurs de bonne conduite, d’éthique et de fair-play et considère que ces faits ne feront que renforcer les liens fraternels entre les deux pays ».

De son côté, la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué ce mardi ouvrir une enquête à la ​​suite de ces incidents.

La CAF ouvre une enquête sur la bagarre entre le Maroc et la RDC