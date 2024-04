Nantes échoue aux portes de la finale de Youth League

Olympiakos 0-0 (TAB 3-1) Nantes

Quatre fois, pas cinq.

Qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les demi-finales de la Youth League, après un match au scénario dantesque face à Copenhague début mars, les Jaune et Vert, spécialistes des tirs au but, se sont cette fois inclinés face à l’Olympiakos à Nyon (Suisse) ce vendredi (0-0, TAB 3-1).

Les Canaris entament pourtant parfaitement la rencontre à l’image des frappes de Guirassy (8e) ou Horta (12e). Nantes passe même tout près d’ouvrir la marque mais Mafoumi voit sa reprise de volée être contrée in extremis par le portier advserse (15e). La rencontre s’emballe et les Grecs réagissent à leur tour avec un tir sec de Kostoulas, repoussé par l’excellent Mabon (36e). Juste avant la mi-temps, Dugard, seul au second poteau, loupe totalement sa tête et rate la plus grosse occasion du match (39e). Terrible. Quelques secondes avant la mi-temps, les Nantais se font une belle frayeur quand un attaquant de l’Olympiakos fait trembler les filets. Heureusement, le but est refusé pour une légère poucette dans le dos.

🏆 #YouthLeague #UYL ❌ TERRIBLE ! Les Nantais sont éliminés aux portes de la Finale par l'Olympiakós ! 😢 Les Canaris s'inclinent aux TAB (3-1) !#OLYFCN pic.twitter.com/J1wEvYcPVy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2024

Nantes reprend mieux le second acte avec notamment une belle frappe cadrée du remuant Guirassy (55e) mais progressivement, comme en première période, le vent tourne et les Jaune et Vert se crispent. Comme sur les quatre derniers tours, les Canaris jouent leur destin aux tirs au but. Tout commence mal avec le raté de Le Toux. Heureusement, Tom Mabond brille de nouveau en repoussant la tentative adverse. Mais Acapandié fois son tir être stoppé par Sina. Les Grecs marquent les deux suivants, Touré ne loupe pas mais de nouveau Nantes retombe dans ses travers avec Le Roux, qui fracasse la barre transversale. Sans trembler, Liatsikouras qualifie son équipe pour la finale. Les Grecs retrouveront le vainqueur de la confrontation Porto-Milan, qui se jouera ce vendredi à 18h.

Cruel.