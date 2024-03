Miraculé, Nantes se qualifie pour les demi-finales de Youth League

Nantes 3-3 (5-4 TAB) Copenhague

Buts : Assoumani (12e), Mafoumbi M’Badinga (54e) et Leroux (64e) pour les Canaris // Hojlund (18e,SP), Nemeth (31e) et Chiakha (33e) pour les Danois

Expulsion : Olsson (35e)

Folie à la Beaujoire !

Engagés en quarts de finales de Youth League et opposés aux Danois de Copenhague, les jeunes Canaris se sont offert une soirée européenne de gala devant 19 301 supporters. Dans une ambiance folle, les Nantais sont passés par tous les états, ouvrant d’abord le score sur un magnifique but de Dehmaine Assoumani (1-0, 12e). Le début de la fin pour les locaux qui ont ensuite concédé trois buts, par Emil Hojlund (1-1, 18e), Hunor Nemeth (1-2, 31e) puis Amin Chiakha (1-3, 33e). Si l’expulsion du capitaine Cornelius Olsson (35e) a pu relancer les débats, le penalty raté par Assoumani juste avant la pause a mis un coup derrière la tête des Nantais.

Mais il en fallait plus que ça pour contrecarrer leurs plans, puisqu’Exauce Mafoumbi M’Badinga (2-3, 54e) et Louis Leroux (3-3, 64e) ont remis les leurs à hauteur en deuxième période, pour arracher une séance de tirs au but. Auteur d’un énorme arrêt à la 90e sur une frappe de Brayan Nzita, Oscar Buur a bien failli se transformer en cauchemar des supporters nantais en repoussant la tentative d’Enzo Mongo puis en voyant le tir de Nzita s’envoler dans le ciel de la Beaujoire. C’était sans compter sur un Tom Mabon des très grands soirs. Invaincu en trois séances de pénos dans la compétition jusqu’ici, le gardien français a repoussé trois tentatives danoises dont les deux dernières pour permettre aux siens d’accrocher le dernier carré et retrouver l’Olympiakos, devant une tribune Loire en feu et qui a dignement célébré ses héros d’un soir et de demain.

Pour sûr que les jeunes Canaris s’en souviendront longtemps de celle-là !