Luis Enrique dédie la victoire contre Angers à son adjoint, dont la femme est décédée

Triomphant à Angers ce samedi (2-4), le PSG n’a pas forcé sur les effusions de joie à l’issue du match et pour cause, c’était une soirée de deuil pour l’adjoint de Luis Enrique, Rafel Pol. Le technicien parisien a d’ailleurs tenu à lui rendre hommage en ouvrant sa conférence de presse d’après-match là-dessus : « C’est un jour très triste. Une personne très importante du staff a perdu sa femme. L’épouse de Rafel Pol est décédée des suites d’une longue maladie. On vient de l’apprendre, à la fin du match. On dédie cette victoire à Raquel, à Rafel, et à leur famille. On partage leur douleur et on leur envoie beaucoup de soutien », s’est exprimé « Lucho », très touché, comme l’ensemble de son staff au sortir de la rencontre.

Sur Instagram, Rafel Pol a salué lui aussi la mémoire de sa femme, disparue après un âpre combat : « Aussi injuste que la vie puisse me sembler aujourd’hui, je suis infiniment reconnaissant d’avoir pu partager autant de temps et d’amour avec Raquel. Oui, la douleur est là, mais Raquel ne partira jamais vraiment, elle restera une source d’inspiration et non de souffrance, elle vivra toujours en nous. Je t’aime infiniment. »

