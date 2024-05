Pronostic Olympiakos Aston Villa : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence

Aston Villa renverse l’Olympiakos

L’Olympiakos a signé une superbe prestation à l’aller contre Aston Villa. Particulièrement efficace, les Grecs ont profité des largesses défensives du club de Birmingham, et de l’absence d’Emilio Martinez pour prendre une avance de 2 buts (2-4). Auteur d’un triplé, le marocain El Kaabi a été le grand bonhomme de cette rencontre avec le Portugais Podence qui évoluait non loin de là à Wolverhampton il y a quelques saisons. Le week-end dernier, l’Olympiakos n’a pas disputé de rencontre de championnat pour se préparer pour cette manche retour. A leur tête, Mendilibar connait les clés pour remporter une compétition européenne puisqu’il avait remporté l’Europa League avec le FC Séville l’an passé. Sur la scène nationale, le club grec est toujours dans le coup pour le titre puisqu’il accuse 5 points de retard sur le premier, l’AEK Athènes mais également 1 match de retard. Outre El Kaabi et Podence, l’Olympiakos dispose de très bons éléments comme Iborra, Fortounis, André Horta, Jovetic ou l’ancien Stéphanois Retsos.

A l’aller, Aston Villa a manqué d’efficacité à l’image de Douglas Luiz, qui a manqué son penalty en fin de rencontre qui aurait pu réduire l’écart. Toutefois, la formation anglaise garde espoir car elle possède des éléments capables de faire mal au club grec avec les Watkins, Diaby, Bailey ou Zaniolo. De plus, Emiliano Martinez (suspendu à l’aller) devrait être de retour. Ces dernières semaines, la bande à Emery a plus de mal mais devrait tout miser sur cette demi-finale retour. Le week-end dernier, Villa s’est incliné à Brighton sur un penalty léger accordé aux Seagulls (1-0). Malgré ce revers, le club de Birmingham reste 4e et est bien parti pour décrocher une place en Ligue des Champions, un accomplissement de la superbe saison des hommes d’Unai Emery, qui a sans doute encore plus les clefs que Mendilibar pour gagner une coupe d’Europe. Battu à l’aller, Villa devrait prendre sa revanche lors de ce retour en s’imposant, mais pour espérer aller plus loin, le club de Birmingham a besoin de faire son retard de 2 buts, ce qui devrait offrir un nouveau match à buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

