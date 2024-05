Le fils de Jorge Burruchaga crée l'exploit à Roland-Garros !

Les Burruchaga, en France comme chez eux !

Le papa, Jorge, a passé sept saisons à Nantes (1985-1992) et une à Valenciennes (1992-1993). Et le fils, Román Andrés, a créé la sensation ce mardi au premier tour des qualifications de Roland-Garros. L’Argentin, âgé de 22 ans, a écarté le Chinois Juncheng Shang, tête de série n°5 (6-4, 7-6 [5]). Le jeune droitier, classé 145e à l’ATP, ne cesse de grimper, lui qui a précédemment battu cette année Marco Cecchinato et Diego Schwartzman, deux anciens demi-finalistes du Grand Chelem parisien.

Burruchaga poursuit son rêve 💫 Fils du célèbre footballeur argentin Jorge Burruchaga, Roman Andres a signé l'une des perfs de ce premier tour des qualifications en sortant Juncheng Shang ! #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2024

Il lui reste encore deux obstacles à franchir pour espérer disputer le premier tour du tournoi : d’abord le Japonais Yasutaka Uchiyama, puis, en cas de succès, le vainqueur du match entre Benjamin Bonzi et Jozef Kovalik. Jusqu’à présent, Román Andrés Burruchaga n’a jamais atteint le tableau principal d’un Grand Chelem dans sa jeune carrière. En janvier, il avait buté sur Pierre-Hugues Herbert dès le premier tour des qualifs de l’Open d’Australie.

