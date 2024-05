L’AS Monaco s’excuse après la polémique Mohamed Camara

L’affaire est encore loin d’être close.

Deux jours après avoir caché le patch arc-en-ciel sur son maillot avec du sparadrap, Mohamed Camara ne s’est toujours pas excusé mais son club, l’AS Monaco, l’a fait pour lui. En conférence de presse, Thiago Scuro, le directeur général monégasque, a réagi à la polémique qui embrase la Ligue 1 et plus globalement la France. « Le club soutient l’action de la Ligue », a-t-il tenu à affirmer, annonçant par ailleurs que l’affaire sera réglée en interne.

Le dirigeant brésilien a également expliqué pourquoi l’ASM a laissé l’international malien jouer malgré son acte : « On ne va pas contrôler tous les joueurs avant qu’ils entrent sur le terrain. Cet épisode, ce n’est pas l’AS Monaco, c’était une décision individuelle. “Mo” a fait cela pour des raisons religieuses. On respecte toutes les religions, mais on est vraiment très tristes de cette affaire et on ne le soutient pas là-dessus. » « Un pareil cas ne se reproduira pas la saison prochaine », a assuré Thiago Scuro.

C’est beau d’être optimiste.