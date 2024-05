Écosse-Israël à huis clos à cause du conflit israélo-palestinien

Bunker Park.

Deuxième de son groupe de Ligue des nations féminine, l’Écosse recevra Israël, la lanterne rouge, le 31 mai à Hampden Park. Le stade sonnera toutefois creux à cause du contexte extrêmement tendu entre Israël et la Palestine. « L’équipe chargée de l’exploitation du stade a été informée des risques de perturbation du match et, par conséquent, nous n’avons pas d’autre choix que de jouer le match en l’absence des supporters », explique la Fédération écossaise (SFA).

Scottish FA Statement: UEFA Women's European Qualifier v Israel. — Scottish FA (@ScottishFA) May 21, 2024

« Des mesures ont été prises pour rembourser automatiquement et intégralement les supporters qui ont déjà acheté des billets pour ce match, précise la SFA. Nous nous excusons pour les désagréments causés par cette décision, mais la sécurité des supporters, des joueurs, du personnel de l’équipe et des officiels est d’une importance capitale. » L’autre match de l’équipe israélienne dans cette fenêtre internationale, le 4 juin, en Hongrie, se jouera également dans un stade vide.