Un retour en sélection qui fait plaisir dans la liste (élargie) de la Slovénie pour l’Euro

30 noms, des tauliers et pleins de mecs inconnus au bataillon.

Le défilé des sélectionneurs s’enchaîne, et c’est désormais au tour de la Slovénie de dévoiler sa liste. Le technicien Matjaž Kek a convoqué un groupe élargi de 30 noms qu’il devra réduire à 26 avant le 7 juin prochain. Sans surprise, on retrouve le portier de l’Atlético de Madrid, Jan Oblak, et le jeune Benjamin Šeško, auteur de 14 buts avec Leipzig cette saison.

📋🇸🇮 Selektor Matjaž Kek je razkril 𝘀̌𝗶𝗿𝘀̌𝗶 𝘀𝗲𝘇𝗻𝗮𝗺 reprezentance za #EURO2024 🏆#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/HJlifKZVEw — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) May 21, 2024

Parmi les autres convoqués, Josip Iličić aujourd’hui au NK Maribor, fait son retour en sélection trois ans après son dernier match avec les Vert et Blanc. Opposée au Danemark, à la Serbie et à l’Angleterre dans le groupe C, la Slovénie tentera de passer le premier tour et de faire mieux qu’à l’Euro 2000.

Difficile quand ton meilleur joueur, c’est aussi ton gardien.