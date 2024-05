Alexia Putellas prolonge au FC Barcelone

Putellas et restera jusqu’en 2026.

Alexia a officiellement prolongé avec le FC Barcelone ce mardi, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. L’Espagnole de 30 ans, formée en partie au Barça et dans l’effectif pro depuis 2012, est l’une des joueuses emblématiques du club. Capitaine, elle est la meilleure joueuse de l’histoire du club chez les féminines avec 189 buts. Avec le Barça, elle a remporté 29 titres dont deux Ligues des champions. Au micro des médias de son club, elle n’a pas caché sa joie : « Je suis très heureuse. C’est un très beau jour pour moi, pour ma famille et mes amis. J’espère que ça l’est pour les supporters aussi ! Je suis impatiente de poursuivre et de continuer à gagner beaucoup de titres. » Parmi les nombreux titres à aller glaner, la Ligue des champions face à l’Olympique lyonnais ce samedi à Bilbao.

Barcelone aura donc forcément une raison de sabrer le champagne cette semaine.