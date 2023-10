Alexia Putellas meilleure buteuse de l’histoire du FC Barcelone

Ça commence à faire quelques pions.

À l’occasion de la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone dimanche soir en Liga féminine, Alexia Putellas a battu le record du plus grand nombre de buts inscrits par une joueuse du club blaugrana. Avec 182 buts, elle dépasse Jenni Hermoso, avec laquelle elle partageait le record de buts avec 181 réalisations chacune.

Elle en profite au passage pour briser une malédiction, puisqu’elle n’avait plus marqué face aux Madrilènes depuis 2012, lorsqu’elle évoluait encore à Levante. La double Ballon d’or inscrit un peu plus son nom dans l’histoire du Barça, à qui elle a en plus permis de s’imposer face à l’Atlético pour garder la tête du championnat.

Bon courage quand même pour aller titiller Lionel Messi.

