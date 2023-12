Un artiste doit encore restaurer sa fresque d’Alexia Putellas

Comme au football, l’art a aussi ses exercices de répétition.

Le street artiste italien TVBOY joue beaucoup avec le football dans ses créations. Il a fait s’embrasser Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, peint Diego Maradona, ses côtés angéliques et démoniaques et aussi des joueuses féminines du FC Barcelone comme sa fresque murale d’Alexia Putellas. À propos de celle-ci, l’artiste a posté une vidéo sur son compte Twitter/X dans lequel il explique qu’il l’a déjà restaurée plusieurs fois.

In Barcelona, hate finds no home. I've once again restored Alexia Putella's mural in the city, a task that has now become integral to my work. #Respect pic.twitter.com/oOAbjdde14

— TVBOY (@tvboy) December 26, 2023