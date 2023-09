Les joueuses espagnoles confirment qu’elles ne joueront pas en sélection malgré leur convocation

Elles ne lâcheront pas.

Alors que Montse Tomé, la nouvelle sélectionneuse de la Rojita, adjointe de Jorge Vilda durant le Mondial, avait appelé ce lundi les joueuses qui ont décidé de boycotter la sélection suite à l’affaire Rubiales pour disputer la Ligue des nations, un nouveau rebondissement vient d’avoir lieu. Les grévistes concernées ont publié un nouveau communiqué pour affirmer leur refus de se joindre à ce rassemblement.

« Ce qui est exprimé dans notre communiqué du 22 septembre 2023, rend claire et sans aucune option pour toute autre interprétation notre volonté ferme de ne pas être appelées pour des raisons justifiées. […] Nous souhaitons faire savoir publiquement que rien de différent n’a été transmis à aucun membre de la fédération, et nous demandons donc expressément que les informations transmises publiquement soient rigoureuses […] Nous pensons qu’il est pertinent de souligner, à cet égard, que la convocation n’a pas été faite en temps et en forme, conformément à l’art. 3.2 de l’annexe I du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, et nous comprenons donc que la RFEF n’est pas en mesure d’exiger que nous nous présentions, précisent-elles. Nous regrettons une fois de plus que notre Fédération nous ait placés dans une situation que nous n’aurions jamais souhaitée. »

Clair et net.

