Affaire Rubiales : les cadres de la Roja sortent du silence

Après la bataille…

À l’entame de la première trêve internationale de la saison, les joueurs de la Roja, réunis pour la première fois depuis l’éclosion de l’affaire Rubiales, ont pris la parole pour soutenir les championnes du monde et Jenni Hermoso. Devant les caméras, les capitaines Alvaro Morata, Cesar Azpilicueta, Rodri et Marco Asensio ont lu une déclaration au nom du vestiaire pour dénoncer Luis Rubalies, qu’ils estiment « pas à la hauteur de l’institution qu’il représente. »

« Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec les joueuses qui ont vu leur succès terni », ont ajouté les joueurs, dans un communiqué relayé ensuite sur le site de la RFEF. « Le football espagnol doit être un moteur de respect, d’inspiration, d’inclusion et de diversité et doit montrer l’exemple par sa conduite sur et en dehors du terrain. » Un texte qui n’oublie pas de féliciter les championnes du monde : « Nous souhaitons transmettre, encore une fois, notre fierté et nos plus sincères félicitations à l’équipe nationale féminine pour le titre de championne du monde à Sydney. Une étape historique pleine de sens qui marquera un avant et un après dans le football féminin espagnol, inspirant de nombreuses femmes avec un triomphe d’une valeur incalculable. »

Raymond Domenech n’était pas disponible pour le lire ?

La mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim