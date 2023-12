L’UEFA lance une étude sur les ruptures des croisés dans le football féminin

Enfin.

L’UEFA a annoncé ce mercredi le lancement d’une étude afin de mieux comprendre et prévenir les blessures au ligament croisé antérieur dans le football féminin. Les joueuses sont particulièrement exposées à cette blessure et presque 300 d’entre elles se sont rompues – partiellement ou totalement – le fameux croisé au cours des deux dernières années, selon le décompte fait par ACL Women Football Club, un groupe de chercheurs qui veulent sensibiliser à cette pandémie qui touche la discipline.

🧵Will we get to 300 ACL injuries in 2 years in #WOSO top tier leagues around the world?

I all hope not but we are looking dangerously close to this with at least 280 confirmed ACL injuries since January 2022.

We will begin this thread with the 138 ACL injuries of 2023 ⬇️ pic.twitter.com/7ZbhhgjGoO

— ACL Women Football Club (@aclwfc) December 4, 2023