D1 : Le PSG en passe quatre à Reims

Paris Saint Germain 4-0 Reims

Buts : Martens (32e, 63e), Katoto (48e, 90e), pour les Parisiennes

Football champagne au Campus PSG.

Plus bousculées que face au LOSC la semaine passée, les Parisiennes l’emportent finalement 4-0 face au Stade de Reims, dans une partie bien disputée. Mais les locales ont été plus tranchantes dans ce match en retard de la 4e journée de la D1 Arkema, rejoué après l’interruption pour des feux d’artifice.

À l’image de la frappe en première intention de Grace Geyoro dans le petit filet extérieur qui lance la partie (3e). En grande forme devant Marie-Antoinette Katoto signe une tête sur un centre de Sandy Baltimore (7e), puis une frappe à l’entrée de la surface (12e), avant d’être servie d’un bon lob par sa capitaine pour une tête qu’elle manque de peu (27e). La lumière viendra finalement de Lieke Martens. Sur corner, Baltimore sert Elisa de Almeida qui dévie au premier poteau et laisse la Néerlandaise couper au second poteau (1-0, 32e). À l’opposé, Melissa Gomes tente une percée (35e) avant de voir Rofiat Imuran vendanger deux occasions (39e et 45e).

Au retour des vestiaires le PSG enfonce le clou : Tabitha Chawinga tabasse la transversale (46e) avant que Marie-Antoinette Katoto ne plante le but du break grâce à Lieke Martens, qui bute sur Kinga Szemik après un centre de Tara Elimbi Gimbert (2-0, 48e). Dans la foulée, Geyoro tente un centre-tir puissant sauvé in-extremis par Jade Rastocle sur sa ligne (53e). Un court répit pour les Rémoises, qui prennent quand même le troisième sur une nouvelle combinaison centre d’Elimbi-Gilbert, déviation de Katoto et reprise de… Lieke Martens (3-0, 63e). Grace Geyoro va finir le travail sur une belle louche de Marie-Antoinette Katoto après un une-deux (4-0, 90e).

Avec quatre buts dans leurs valises, les Rémoises vont avoir d’autant plus de mal à rentrer sous la neige.

PSG (4-2-3-1) : Picaud – Le Guilly (Samoura, 78e), Hunt, De Almeida, Elimbi Gilbert – Geyoro, Groenen (Fazer, 80e) – Chawinga (Vangsgaard, 78e), Martens (Albert, 63e), Baltimore (Bachmann, 63e) – Katoto. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

Reims (3-4-3) : Szemik – Rastocle, Pasquereau, Demehin, Notel (Corboz, 63e)- Le Moguédec, Meyong Menene – Chossenotte (Nassi, 46e), Imuran (Eninger, 66e), Gomes (Mouchon, 70e) – Ndzana . Entraîneure : Amandine Miquel.

PSG-Reims mis en instruction après les tirs de feux d’artifice