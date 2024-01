Pour la première au Campus, le PSG étrille le LOSC

Paris Saint-Germain 6-0 Lille OSC

Buts de : Katoto (27e), Baltimore (37e, 57e), Chawinga (55e), Geyoro (60e) et Martens (86e) pour les Parisiennes

C’était soir de première au Campus PSG. Pour son premier match au sein du centre d’entraînement flambant neuf, le PSG s’est offert une large victoire 6-0 face au LOSC. En face, Amandine Henry faisait elle aussi sa première, sous la tunique du LOSC. Avec moins de succès.

Dans des tribunes bien garnies mais congelées par le -3 degré ambiant, Sandie Baltimore est la première à s’illustrer sur une frappe rasant la lucarne (5e). Aurore Paprzycki lui répond et force Constance Picaud à claquer in-extremis au-dessus de la barre (13e). Elisa Launay sauve une première fois les siennes devant Marie Katoto puis lance Lorena Azzaro dans la profondeur, qui manque le cadre après un rush solitaire (19e). La numéro 9 du PSG va se manquer une dernière fois, avant de conclure parfaitement un centre de Lieke Martens pour ouvrir le score (1-0, 27e). Les Parisiennes doublent la mise juste avant la pause après une belle percée de Sakina Karchaoui, inarrêtable sur son aile gauche, qui sert Baltimore en retrait (2-0, 37e).

Au retour des vestiaires, le PSG gagne en vitesse avec l’entrée de Tabitha Chawinga et, malgré la grosse occasion d’Amandine Henry qui coupe un ballon qui traîne au second poteau, enfonce le clou. La Malawite déboule totalement seule sur le côté gauche après un bon service de Jackie Groenen et allume Launay sans forcer (3-0, 55e). Le speaker du PSG s’emballe un peu et annonce déjà le « quatrième but du Paris Saint Germain ». Qui ne tardera pas à venir. Deux minutes plus tard Sandie Baltimore s’offre son propre but, étant au départ et à la conclusion (4-0, 57e). Grace Geyoro signe le cinquième but d’une frappe lointaine cadrée mais contrée par Anaïs Lambert (5-0, 60e). Totalement larguées en défense, Lille encaisse même un dernier but sur un énième sprint de Chawinga, qui sert d’une passe flottante Lieke Martens (6-0, 86e). Le LOSC passe proche d’un but pour l’honneur, mais c’était sans compter la sortie dangereuse de Picaud (90e).

Décidément sale soirée pour Amandine Henry et ses compères.

Paris S-G (4-3-3) : Picaud – Traoré (Samoura, 46e), Hunt, De Almeida, Karchaoui – Albert (Chawinga, 46e), Groenen (Calligaris, 80e), Geyoro (Fazer, 70e) – Baltimore, Katoto (Vangsgaard, 70e), Martens. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

LOSC (4-3-3) : Launay – Ollivier, Lambert (Doucouré, 70e), Mbala, Rabanne – Bamenga, Henry, Paprzycki (Pian, 70e) – Azzaro (Laplacette, 84e), Roux, Boucly. Entraîneure : Rachel Saïdi.

