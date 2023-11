Amandine Henry va faire un bref retour en France

Tous les Henry reviennent en France en ce moment.

Actuellement joueuse de l’Angel City FC aux États-Unis, Amandine Henry va profiter de la trêve du championnat de NWSL pour revenir en France. Comme indiqué par Le Progrès, l’ancienne capitaine de l’OL devrait effectuer un passage de quelques mois dans le nord de la France du côté du LOSC, actuel 9e de D1.

Un temps annoncée au PSG, l’internationale française de 34 ans a finalement privilégié l’aspect familial, souhaitant revenir auprès de ses proches et de ses racines, elle qui est née à Lille et a grandi à Lomme. Un choix également dicté par sa volonté de ne pas rejoindre un concurrent direct de l’OL, avec qui elle a disputé 354 matchs et qu’elle a quitté définitivement en juin dernier. C’est, enfin, une façon de se maintenir en forme en vue des JO de Paris, alors que la saison américaine ne reprend généralement qu’autour du mois de mars.

Et une façon de préparer la fin de carrière ?

