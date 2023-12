Après une période sombre, Amandine Henry savoure son retour chez les Bleues

La renaissance.

Mise au placard durant près de trois par Corinne Diacre, Amandine Henry a retrouvé l’équipe de France en septembre dernier, sous les ordres du nouveau sélectionneur Hervé Renard. Convalescente durant le Mondial cet été, la néo-lilloise savoure pleinement son retour chez les Bleues. Surtout que celui-ci survient après des moments délicats, marqués par une dépression, pour celle qui devrait fêter sa 98e sélection ce mercredi face au Portugal.

Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien joueuse de l’OL et du PSG s’est confiée sur cette mauvaise passe. « J’ai eu la chance d’être très bien entourée par mes proches, mais j’ai aussi fait appel à une préparatrice mentale pour ne pas sombrer. Elle ne m’a pas donné les réponses, elle m’a aidée à les trouver, a-t-elle expliqué. C’est le chemin qui compte. Je n’arrivais plus à faire le tri dans mes émotions, je n’arrivais plus à avancer, je broyais du noir. » Son but face à l’Autriche (3-0) vendredi a permis aux Bleues de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations. De quoi se rapprocher un peu plus la guérison : « Il ne me manque plus qu’un titre avec l’équipe de France, et je serai la plus heureuse du monde. »

La grande histoire de la marque Patrick