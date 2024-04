Amandine Henry poursuit son road-trip américain

Qu’est-ce qu’on peut s’offrir aujourd’hui pour 75 000 dollars ?

Si vous êtes fan de Nirvana, un vieux cardigan élimé de Kurt Cobain, si vous êtes fan des internationales françaises en fin de cycle, Amandine Henry. C’est en tout cas vers la deuxième option que s’est tourné le club des Royals de l’Utah, pensionnaire de la division d’élite nord-américaine, qui, ce samedi, a recruté l’attaquante tricolore de 34 ans. Amandine Henry arrive en provenance du club d’Angel City, la franchise basée à Los Angeles et cofondée par Nathalie Portman, après un bref passage de deux mois au LOSC (deux matchs joués, trois de suspension) lors de la trêve hivernale. Dans la cité des Anges, qu’elle a découverte en juin 2023, son bilan n’est guère plus sexy puisqu’il se résume à 9 rencontres, pour un total de 581 minutes disputées.

Welcome to Royalty 👑

▪️ Amandine Henry is heading to the @utahroyalsfc ▪️ Angel City receives $75,000 in allocation money pic.twitter.com/6Nr9ZfWZv3

— National Women’s Soccer League (@NWSL) April 20, 2024