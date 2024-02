Amandine Henry frustrée par le faible nombre de spectateurs pour l’équipe de France : « C’est désespérant »

Amandine n’en rit pas.

Au cours d’une interview donnée au Parisien, Amandine Henry, qui va retourner à Los Angeles, s’est émue du faible nombre de spectateurs attendus à Lyon vendredi, pour la rencontre entre la France et l’Allemagne, en demi-finale de la Ligue des Nations. A ce jour, seuls 25 000 spectateurs sont annoncés, pour une rencontre opposant deux grandes nations du foot mondial, alors que 30 000 places sont disponibles, dans un stade à la capacité deux plus fois élevée (60 000). « Il y a encore du travail. C’est désespérant, soupire l’ancienne lyonnaise. Que faut-il faire de plus ? Nous, les joueuses, on se donne à fond. C’est une belle affiche, c’est un beau stade, une belle ville… »

Le plus triste dans tout ça, c’est qu’on sentirait presque l’internationale et ses coéquipières résignées face à une telle situation : « On ne sait pas ce qu’il faut faire. On en parle, on se pose la question : que faire pour remplir des stades ? Quand on voit les autres pays, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas chez nous ? On ne comprend pas trop ». Dans la semaine, déjà, le sélectionneur, Hervé Renard, avait exhorté les supporters à venir en nombre au stade, pour une affiche de gala et à enjeu. L’enjeu justement, qui devrait attirer les foules selon Amandine Henry. « On est deux doigts de gagner ce premier trophée avec l’équipe de France, lâche-t-elle. On rêvait d’avoir des matchs attrayants plus souvent donc c’est l’occasion. Ça ne nous empêchera pas de tout donner. »