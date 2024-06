Bleues : Hervé Renard donne sa préliste pour les JO

À la fin, il n’en restera que 18.

Ce jeudi, le sélectionneur français Hervé Renard a annoncé sa liste élargie de 26 joueuses en vue des Jeux olympiques 2024. Une liste qui devra être réduite à 18 joueuses et 4 réservistes le 5 juillet, et qui présente peu de surprises. On peut noter les retours d’Eugénie Le Sommer – qui revient d’une opération du genou – et Griedge Mbock, blessées lors du dernier rassemblement des Bleues.

2⃣6⃣ joueuses appelées ✍️ pic.twitter.com/iKqgS9zSsl — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) June 20, 2024

Après la bonne performance de l’Euro 2022 (élimination en demi-finales contre l’Allemagne) et la décevante sortie en quarts de finale au Mondial 2023 (aux tirs au but face à l’Australie), l’équipe de France a une histoire à écrire aux Jeux, elle qui n’y a jamais vraiment brillé : non qualifiées en 2021 à Tokyo, quarts-de-finalistes en 2016 à Rio, les Bleues ont signé leur meilleure performance olympique lors de l’édition 2012, avec une quatrième place.

Mission médaille pour les Bleues.

La préliste complète :

Gardiennes : Solène Durand (Sassuolo), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Constance Picaud (PSG).

Défenseuses : Selma Bacha (Olympique lyonnais), Estelle Cascarino (Juventus), Elisa De Almeida (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Maëlle Lakrar (Montpellier HSC), Griedge Mbock (OL) , Eve Perisset (Chelsea), Wendie Renard (OL), Thiniba Samoura (PSG).

Milieux de terrain : Sandy Baltimore (PSG), Kenza Dali (Aston Villa), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Utah Royals FC), Léa Le Garrec (Fleury 91), Sandie Toletti (Real Madrid).

Attaquantes : Vicki Becho (OL), Inès Benyahia (Le Havre AC), Delphine Cascarino (OL), Kadidiatou Diani (OL), Julie Dufour (Paris FC), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Eugénie Le Sommer (OL), Louna Ribadeira (Paris FC).