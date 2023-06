Mercato : Amandine Henry quitte (encore) l'OL et a trouvé son point de chute

Toutes les bonnes choses ont une fin.

Amandine Henry, milieu de terrain de l’Olympique lyonnais arrivant en fin de contrat, a officialisé son départ du club ce jeudi, après quinze saisons au total dans le club rhodanien (2007-2016 puis 2018-2023). « Cela a été un honneur pour moi d’avoir pu jouer sous ces couleurs et d’avoir fait partie de cette incroyable famille qu’est l’Olympique Lyonnais », a-t-elle écrit. Arrivée en 2007, la troisième joueuse la plus capée de l’histoire des Lyonnaises aura joué 354 matchs avec le maillot des Fenottes. Après les Portland Thorns (2016-2017), elle s’engage avec l’Angel City FC, équipe de NWSL – l’élite américaine.

📝 #ACFC signs France Women’s National Team midfielder @amandinehenry6 to the club's roster! Read about the roster update below ⬇️ — Angel City FC (@weareangelcity) June 1, 2023

Son départ ne faisait plus de doute : au mois d’avril, elle avait expliqué sur ses réseaux être en conflit avec le club, à qui elle demandait de la « libérer » pour travailler sur de « nouveaux projets ». C’est désormais chose faite. Amandine Henry s’en va avec un joli palmarès à Lyon : 7 Ligue des Champions, 14 titres de championne de France et 8 Coupes de France, entre autres. L’internationale française a eu « une pensée particulière pour le président Aulas » qu’elle « remercie du fond du cœur pour son soutien et son engagement envers le développement du football féminin et de l’OL ».

Tu es une légende de la #TeamOL @amandinehenry6, nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau club ! 🔴🔵 Amandine vous dit au revoir dans cette interview que vous pouvez visionner sur notre chaîne YouTube 👉 https://t.co/VJuvu8hjaM pic.twitter.com/dGpFrhUPyr — OL Féminin (@OLfeminin) June 2, 2023

La fin d’une ère à l’OL.

Un grand 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 à toi pour toutes ces années et tous ces trophées @amandinehenry6. À bientôt #Légende 🙌❤💙 pic.twitter.com/B2vxMYabv4 — OL Féminin (@OLfeminin) June 1, 2023

