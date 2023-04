La mise au point d’Amandine Henry au sujet d’un conflit avec l’OL

Corinne Diacre n’est plus là, il faut bien trouver de nouveaux conflits.

En fin de contrat avec l’Olympique lyonnais et au centre de rumeurs concernant son arrêt maladie, Amandine Henry a décidé de réagir. Le Progrès rapportait mercredi que la joueuse, en arrêt maladie, refusait de jouer à la suite du refus de son club de la libérer avant l’expiration de son contrat. Elle souhaitait quitter le club afin de rallier les États-Unis et l’Angel City, club de Los Angeles.

Dans la soirée, l’internationale française (93 sélections) s’est expliquée sur son compte Instagram. Elle confirme avoir demandé à être libérée avant que son contrat ne prenne fin, l’OL ne lui ayant pas proposé de prolongation de contrat alors qu’elle souhaitait elle-même y terminer sa carrière. Elle précise que le club souhaite la conserver « pour des questions d’image vis-à-vis des adversaires et de ses partenaires, sans avoir forcément l’intention de la faire faire jouer ». Déçue, elle affirme comprendre et respecter la décision de sa direction. Assurant que son arrêt maladie s’est fait pour des raisons personnelles, elle espère « malgré tout être en capacité de rejoindre » son équipe et de remporter le championnat, ainsi que la Coupe de France.

