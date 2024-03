Coupe de France féminine : la demi-finale Paris FC-PSG délocalisée ?

Décidément, Hidalgo et les feuilletons de stades.

Ce samedi, le match entre l’équipe féminine du Paris FC et celle de Saint-Étienne a dû être reporté en raison de l’état de la pelouse. Le président du club s’est plaint, mais la mairie n’est pas encore intervenue. Selon une information du Parisien, avant la demi-finale de la Coupe de France féminine entre le Paris FC et le PSG programmée ce dimanche (15 heures) au stade Charléty, le club parisien s’inquiète de cette situation et réfléchit déjà à une alternative en cas de gazon impraticable.

Parmi les pistes évoquées, celle du stade Jean-Bouin semblait l’option prioritaire du président Pierre Ferracci, mais le PSG doit recevoir Reims deux heures plus tôt au Parc des Princes, ce qui poserait des problèmes sécuritaires. Il est aussi question de Robert-Bobin, à côté d’Évry, alors que le PFC veut tout faire pour ne pas avoir à se résoudre à jouer à Poissy, au campus du PSG. Le quotidien précise que beIN Sports, diffuseur officiel de la compétition, aura son mot à dire dans cette histoire pour que tout soit réuni afin de valoriser le produit.

