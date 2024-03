D1 Arkema : PFC-ASSE reporté à cause d’une pelouse désastreuse

Le temps anglais, sans les pelouses.

Alors qu’en Ligue 2, le Paris FC et l’AS Saint-Étienne nous ont offert un 0-0 bien pourri ce samedi après-midi à Charléty, les Parisiennes et les Stépahnoises de la D1 Arkema avaient pour mission de relever le niveau quelques heures plus tard, sur le même terrain. Mais cette rencontre comptant pour la 16e journée de championnat, a finalement été reportée à 45 minutes du coup d’envoi. La pelouse de Charléty, qui avait déjà souffert du match des garçons, a rendu l’âme à cause des trombes d’eau qui sont tombées sur la capitale.

En raison des conditions climatiques désastreuses et d'un terrain impraticable, le match comptant pour la 16ème journée de @D1Arkema entre le Paris FC et l'@ASSEFeminines est reporté à une date ultérieure. pic.twitter.com/VvDzWEJjR7 — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) March 2, 2024

Historiquement rempli (17 358 spectateurs, record de l’enceinte en Ligue 2), Charléty aurait dû être le théâtre de ces deux belles affiches. Un certains nombres des supporters présents pour la rencontre masculine devait également l’être pour celle des féminines. Après le report de PFC-Le Havre en janvier dernier, c’est donc la seconde fois cette saison qu’un match du Paris FC est victime d’un champ de patate labouré.

Bel hommage au Salon de l’Agriculture.