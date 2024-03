Sous le déluge, le PFC et Saint-Étienne se neutralisent à Charléty

Paris FC 0-0 Saint-Étienne

Heureusement que les places sont désormais gratuites à Charléty.

Sous une pluie battante, le Paris FC et Saint-Étienne n’ont pu faire mieux qu’un match nul sans but (0-0), samedi au stade Charléty. Alors que les trombes d’eau qui tombaient sur Paris ont parfois transformé la pelouse en pataugeoire ou en terrain de boue, les deux formations ont mis 45 minutes à prendre la mesure des conditions climatiques, avec seulement cinq tirs à la pause et une partie insipide.

90e+3 : Pas aidés, comme leurs adversaires, par les conditions du jour, les Verts ramènent un point de la capitale. 🔵 0-0 💚 #PFCASSE pic.twitter.com/o859OWlriQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 2, 2024

En deuxième période, les 22 acteurs ont peu à peu réussi à créer quelques éclairs. Irvin Cardona a failli donner un ballon de but à Nathanael Mbuku, alors qu’il a apporté du danger devant. Du côté du PFC, on pourra ressasser une grosse double occasion à l’heure de jeu mais surtout un penalty non sifflé pour une faute sur Alimani Gory. Les fulgurances d’Ilan Kebbal n’auront pas suffi et les Parisiens enchaînent un cinquième match nul consécutif et restent coincés à la 11e place, tandis que l’ASSE voit sa quatrième place en danger, avant les matchs de Grenoble et Caen. Vu l’état de la pelouse, qui ressemblait à un véritable champ de patates, désigner M. Lepaysant au sifflet pour cette rencontre a sans doute été la meilleure décision de la journée.

Dire que les féminines des deux équipes doivent jouer à leur tour à 19h30…