Pronostic Paris FC Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sainté enchaîne face au Paris FC

Le Paris FC a connu à plusieurs reprises les playoffs mais a à chaque fois manqué le bon wagon. Cette année, le club parisien semble en recul. 12e dans cette Ligue 2 incroyablement serrée, le PFC conserve cependant toujours ses chances d’accrocher les playoffs. En cas de succès ce samedi, les Parisiens reviendraient à 3 points des Stéphanois qui sont actuellement en 4e position. Après avoir connu un sursaut au niveau des résultats, le Paris FC semble moins bien depuis son élimination en Coupe de France par Valenciennes. En effet, les hommes de Gili ont disputé 6 dernières journées sans victoire pour 5 nuls et 1 revers. Le week-end dernier, les Parisiens ont seulement accroché un nul à Quevilly qui lutte pour le maintien (0-0).

Cet hiver, l’AS Saint Etienne semblait larguer après sa terrible passe de 6 défaites consécutives. Mais depuis la prise en main de l’équipe par Dall’Oglio, les Verts semblent nettement mieux et ont certainement livré leurs meilleures prestations de la saison face à Troyes (5-0) et en déplacement à Angers (0-3). Le week-end dernier, les hommes de Dall’Oglio ont confirmé face à Annecy (2-1) mais ont souffert toute la rencontre face à des Hauts-Savoyards joueurs. Depuis quelques semaines, Sainté semble plus solide défensivement, concédant moins d’opportunités que par le passé. De plus, offensivement, les Stéphanois semblent avoir une certaine complicité avec des éléments comme Cardona, Cafaro ou Chambost. Sur sa dynamique de 3 victoires consécutives, Sainté semble en mesure de s’imposer à Charléty.

