Pronostic Saint-Etienne Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne enchaine face au Paris FC

L’AS Saint-Etienne a pour objectif de retrouver la Ligue 1 au plus vite. L’an passé, les Stéphanois ont raté leur première partie de saison. Malgré une dernière ligne droite d’excellente facture, les Verts avaient accumulé un retard trop important pour se mêler dans la course à la montée. Sur sa lancée, l’ASSE se classe 2e de L2. Lors des 2 dernières journées, Saint-Etienne faisait face à deux gros tests avec les affrontements face à Laval (0-1) actuel leader et Angers (2-0) dans une excellente dynamique. Contre le SCO, les hommes de Batlles ont profité de leur réussite actuelle pour prendre les 3 points face à une belle formation angevine (2-0). En pleine forme, Sissoko a inscrit son 8e but qui lui permet de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs à égalité avec Alexandre Mendy.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Paris FC a connu un début de saison très compliqué mais semble retrouver légèrement la forme lors des dernières semaines. En effet, le club francilien s’est récemment imposé à Dunkerque (1-3) avant d’accrocher le point du nul face à Troyes (2-2). Lors de cette rencontre, les hommes de Stéphane Gili n’ont rien lâché pour accrocher un nul dans les dernières minutes du match grâce à l’excellent Kebbal. Suite à ces résultats, le PFC est sorti de la zone rouge mais ne compte qu’un point de plus que le premier relégable, Troyes. De plus, ces deux matchs ont opposé le club parisien à deux équipes relégable. En très grande forme, l’ASSE ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et devrait pouvoir compter sur un Geoffroy-Guichard bien rempli pour prendre le meilleur sur le Paris FC.

► Le pari « Victoire ASSE » est coté à 1,92 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 192€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Saint-Etienne gagne sans concéder de but » est coté à 2,96 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 296€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Saint-Etienne Paris FC avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Saint-Etienne Paris FC encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Paris FC Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2