Le Paris FC va offrir une billetterie gratuite pour tous ses matchs à domicile

Désireux de proposer une nouvelle vision innovante du football en accueillant le plus large public possible, le Paris FC offrira dorénavant une billetterie gratuite pour tous ses matchs à domicile, au Stade Charléty, à partir de la réception de Bastia le 11 novembre jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 », peut-on lire dans le communiqué du club du 13e arrondissement de Paris. Un processus novateur qui concernera toutes les rencontres de l’équipe masculine, engagée en Ligue 2 BKT, et féminine, en lice en D1 Arkema. « Ce projet ambitieux souhaite également faire place à la générosité avec la mise en avant d’une association d’utilité sociale ou de bien commun pour une levée de fonds originale à chaque rencontre », précise le PFC. Désormais, à chaque rendez-vous à Charléty, le club mettra en lumière « des associations locales et nationales s’investissant au profit d’une société plus juste, plus inclusive et soucieuse de son environnement ».

𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬, 𝐜̧𝐚 𝐧'𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐱 💙 🏟 Le Paris FC révolutionne sa billetterie et passe à la gratuité pour tous ses matchs de @Ligue2BKT et @D1Arkema au Stade Charléty et ce, pour toute la saison. 🔵⚪ #CertifiéParis — Paris FC (@ParisFC) November 3, 2023

