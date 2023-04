Pronostic Paris FC Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

25 Ibrahima WADJI (asse) during the Ligue 2 BKT match between Saint-Etienne and Niort at Stade Geoffroy-Guichard on April 1, 2023 in Saint-Etienne, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

Le Paris FC et Saint-Étienne se neutralisent

Annoncé comme l’un des grands candidats à la montée, le Paris FC est passé à côté de sa saison. Le club parisien avait pourtant disputé les play-off lors des 2 exercices précédents, mais n’a jamais trouvé le rythme cette année. Il y a quelques semaines, le PFC glissait même dangereusement vers la zone de relégation. Les hommes de Thierry Laurey se sont repris et se sont donné de l’air. À l’heure actuelle, l’équipe parisienne pointe en 8e position avec 9 points d’avance sur la zone de relégation. Il suffirait d’engranger quelques points supplémentaires pour assurer sa place en Ligue 2. Les 3 victoires obtenues lors des 4 dernières journées de championnat ont permis le redressement du PFC. Le week-end dernier, les partenaires de l’ancien Stéphanois Maçon ont infligé à Valenciennes sa première défaite de la saison au Hainaut au terme d’une rencontre complétement folle (4-5), marqué par un triplé de Guivalogui.

De son côté, l’AS Saint-Étienne affiche un visage conquérant depuis la reprise post-Mondial après avoir vécu une première partie de saison cauchemardesque. Proche de la sortie, Laurent Batlles a profité d’un recrutement judicieux lors du marché hivernal pour redresser les Verts. Si le maintien n’est pas encore assuré, l’ASSE montre un visage combatif qui devrait lui permettre de se sauver. En forme, le club du Forez est sur une excellente série de 8 journées sans la moindre défaite. Après avoir signé 3 matchs nuls face à Bordeaux, Amiens et Le Havre, Sainté a renoué avec la victoire en disposant de la lanterne rouge niortaise (2-0). Entré en cours de jeu à la place de Bamba, blessé, Wadji a signé un doublé salvateur. Grâce à ce succès, l’ASSE s’est replacée en 12e position avec 5 points de plus que le 1er relégable. Déterminé à poursuivre sa série d’invincibilité, Saint-Étienne se déplace avec ambition à Charléty. Cette affiche entre deux équipes qui vont mieux devrait nous offrir une rencontre agréable et pourrait se terminer sur un nul qui arrange les 2 formations.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

