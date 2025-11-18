Quelles sont les 16 équipes barragistes de la zone Europe ?

Une nouvelle compétition commence.

La dernière journée des qualifications de la zone UEFA a rendu son verdict. Si l’Ecosse, la Suisse, l’Espagne, la Belgique et l’Autriche ont arraché les derniers sésames pour la Coupe du monde disponibles du côté de l’Europe, 16 sélections devront passer la terrible épreuve des barrages. Les équipes conviées à ce rendez-vous sont donc : l’Italie, le Danemark, la Turquie, l’Ukraine, la Pologne, le pays de Galles, la République Tchèque, la Slovaquie, l’Albanie, l’Irlande, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Roumanie, la Suède, l’Irlande du Nord et la Macédoine du Nord.

Des équipes repêchées via la Ligue des Nations

Si l’ensemble des équipes ayant terminées à la deuxième place de leur groupe sont envoyées d’office en barrage, quatre équipes ont été repêchées via leur parcours en Ligue des Nations, à savoir : la Suède, l’Irlande du Nord, le pays de Galles et la Roumanie. Les barrages auront lieu en mars prochain et les 16 équipes seront réparties dans quatre groupes de quatre équipes. Pour espérer obtenir l’un des quatre derniers billets pour le Mondial, il faudra que les nations concernées remportent leur demi-finale puis la finale de leur groupe. Le tirage au sort de la répartition des équipes est prévu le 20 novembre prochain.

Prêts à revivre un Italie-Macédoine du Nord ?

