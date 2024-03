Excédé par l'état de Charléty, le Paris FC charge la mairie de Paris

Eh non, il n’y a pas que le feuilleton Mbappé pour occuper les Parisiens.

Le Paris FC avait prévu une grosse journée ce samedi à Charléty, en recevant d’abord Saint-Étienne en Ligue 2 à 15 heures, avant une rencontre de D1 Arkéma entre les deux mêmes équipes. Le premier match a pu avoir lieu, accouchant sur un 0-0, mais le deuxième a dû être annulé à quelques minutes du début, les arbitres de la rencontre estimant que l’état de la pelouse ne permettait pas la bonne tenue de la partie, alors que des milliers de personnes étaient toujours dans les tribunes. Un épisode qui a énervé au plus haut point Pierre Ferracci, président du club, qui s’est ensuite lâché dans les colonnes du Parisien. « On est très en colère. Malheureusement, c’est le résultat de l’incurie de la direction de Charléty. On est mal servi. Par respect pour les spectateurs, surtout quand ils viennent aussi nombreux qu’aujourd’hui, pour les joueurs, les joueuses, les staffs, on est en droit de demander des conditions de travail juste normales. La LFP nous a accordé sa troisième note négative et infamante. Mais le Paris FC n’est responsable de rien. Ça devient insupportable », estime le dirigeant.

« La pelouse a été mal réalisée. Et la maintenance n’est pas au niveau. Il y a deux prestataires qui ont posé la pelouse de Charléty. Ils ne sont pas d’accord entre eux ni avec les directives de la direction du stade. Quand personne n’est d’accord, on voit le résultat déplorable que ça provoque. À ce niveau, c’est juste une masse d’incompétence. Entre Noël et le jour de l’An, personne n’a travaillé sur le stade », explique-t-il ensuite, faisant allusion à des travaux récemment faits et estimés à plus d’un million d’euros. « Je vais appeler directement la maire Anne Hidalgo. Elle m’avait envoyé un message il y a quelques semaines où elle me partageait son mécontentement. Mais rien n’a bougé depuis. On doit trouver une solution car cela en devient ridicule. La mairie de Paris a des problèmes avec le PSG. Elle a aussi des problèmes, qui ne sont pas de même nature, avec le Paris FC. Je vais commencer à croire que la mairie de Paris n’apprécie pas trop le foot… », conclut Ferracci, qui aimerait reprendre la gestion de la pelouse de Charléty.

Et quitter Charléty si rien n’évolue ? « On n’en est pas encore là. Mais on est bien obligé d’y réfléchir. »