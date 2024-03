Coupe de France (F) : le PSG vient à bout du Paris FC et rejoint Fleury en finale

Paris FC 3-3 (3-4 TAB) Paris Saint-Germain

Buts : Thiney (28e), Karchaoui (64e, C.S.C.), Ribadeira (71e) pour le PFC // Geyoro (13e), Chawinga (56e & 85e) pour le PSG

Expulsion : Dufour (90e+1) pour le PFC

Tirs au but transformés : Greboval, Bourdieu, Corboz pour le PFC // Karchaoui, Katoto, Baltimore, De Almeida pour le PSG

Tirs au but non transformés : Mateo, Thiney pour le PFC

Dans un derby parisien totalement fou à Bondoufle, le Paris Saint-Germain s’est offert le dernier ticket pour la finale de la Coupe de France féminine, aux tirs au but face au Paris FC (3-3, 3-4 TAB). Après l’élimination surprise de l’Olympique lyonnais samedi par le FC Fleury 91, les deux équipes franciliennes se donnent rendez-vous le 4 mai prochain au stade de la Mosson, pour une affiche inédite en finale de la compétition.

Dans une entame de match ratée par le PFC, le Paris Saint-Germain, après deux belles percées de Tabitha Chawinga (10e, 12e), a ouvert le score via Grace Geyoro, sur un service en retrait de Marie-Antoinette Katoto (0-1, 13e). Un but qui a réveillé les joueuses de Sandrine Soubeyrand : après une frappe en tribune, Gaëtane Thiney a égalisé sur un penalty provoqué par une main d’Eva Gaetino (1-1, 28e). Le reste de la première période a vu Chawinga buter sur la jeune gardienne du PFC Inès Marques (32e), puis sur Teninsoun Sissoko (34e) puis sur Théa Greboval (41e).

Au retour des vestiaires le Paris FC a démarré beaucoup plus haut, mais s’est fait prendre dans la profondeur par Chawinga, qui a redonné l’avantage aux siennes (1-2, 56e). Elle aurait aussi pu doubler la mise, ensuite, si l’arbitre avait vu la faute de Greboval sur Katoto à l’entrée de la surface. Finalement, c’est bien une joueuse du PSG qui a marqué le but suivant, mais contre son camp, puisque Sakina Karchaoui a signé une sublime tête dans le mauvais but (2-2, 64e). Le piston parisien a tenté de se rattraper avec un déboulé (65e), mais le Paris FC est repassé devant, grâce à un corner de Julie Dufour coupé au premier poteau par Louna Ribadeira (3-2, 71e). À bout de forces, les locales ont repoussé les vagues parisiennes : tête de Gaetino captée par Marques (77e), frappe non cadrée par Chawinga (78e) puis coup franc de Sandy Baltimore sur le montant (84e). Mais elles ont fini par craquer, sur un tir en pivot de la Malawite pour le doublé (3-3, 85e). La partie s’est conclue par une joute verbale entre Karchaoui et Dufour, laquelle a récolté un deuxième carton jaune juste avant de filer aux tirs au but (90e+1).

Lors de la séance, les deux cadres du PFC Clara Mateo et Gaëtane Thiney ont failli et fondu en larmes. Les joueuses de l’autre camp ont tout de même eu le triomphe modeste et sont vite rentrées aux vestiaires, pour mieux laisser les locales profiter malgré tout du public, venu en nombre au fin fond de l’Essonne pour assister à la rencontre.

PFC (4-3-3) : Marques – Bogaert, Greboval, Sissoko, Ndongala (Fleury, 63e) – Korošec, Le Mouël (Corboz, 55e), Thiney – Mateo, Ribadeira (Bourdieu, 82e), Bussy (Dufour, 63e). Entraîneure : Sandrine Soubeyrand.

PSG (3-5-2) : Kiedrzynek – Gaetino, Samoura (M. Traoré, 83e), De Almeida – Le Guilly (Vangsgaard, 54e), Geyoro, Baltimore, Groenen, Karchaoui – Katoto, Chawinga. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.