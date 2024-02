Anne Hidalgo met fin aux débats autour du Parc des Princes

L’Olympique lyonnais est donc le seul club français à posséder son stade.

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris approche, et Anne Hidalgo est au cœur des enjeux en tant que maire de Paris. Elle a accordé (illogiquement) un entretien à Ouest-France et (plus logiquement) elle ne pouvait éviter de répondre à une question autour du club de la capitale, le Paris Saint-Germain. « La ville a été mise en cause de façon assez violente pendant la Coupe du monde de football au Qatar, en nous accusant d’empêcher le club (le Paris Saint-Germain, NDLR) de se développer. Plus récemment, des propos outranciers ont été tenus. Tout ça n’est pas sérieux », s’est-elle exprimée. Le Parc des Princes est depuis plusieurs mois sujet à des négociations autour de son possible rachat et/ou de sa rénovation, sous la pression du champion de France.

Pour la première édile de Paris, un rachat est formellement impossible. « J’aime le foot, j’aime mon équipe. Je le répète : nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du Parc. Je le redis aussi aujourd’hui et une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes, c’est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos. » Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et QSI vont maintenant réfléchir à la création d’un nouveau stade. Un lieu avait déjà été examiné, à Montigny-le-Bretonneux, afin d’accueillir un nouvel écrin pour le club francilien.

Et peut-être que le MSG gagnera la Ligue des champions avant le PSG.

Ce qui peut encore empêcher Mbappé d'aller au Real