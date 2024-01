Coupe de France féminine : Les cadors assurent, Dijon colle un 10-0

Pas de surprise.

Les seizièmes de finale de la Coupe de France féminine n’ont pas souri aux petits Poucet. Le Mans aurait pu créer la sensation en sortant Lille et Amandine Henry, mais le LOSC, mené de deux buts à la mi-temps, a arraché sa qualification à la 89e minute (2-3). L’OL a tranquillement disposé de Montpellier (4-0). Les buteuses : Amel Majri, Lindsey Horan, Ada Hegerberg et enfin Vanessa Gilles.

Le Paris FC a dominé Bordeaux dans l’autre choc du jour grâce à Julie Soyer, Clara Mateo et Julie Dufour (3-0). Magnaba Folquet, Tabitha Chawinga (doublé) et Amalie Vangsgaard ont permis au PSG de se défaire de Bréquigny (0-4). Marseille a aussi fait respecter la hiérarchie chez l’ES Genas Azieu (0-3). Enfin, Dijon a explosé le FEC Bastia avec un triplé de Klaudia Jedlińska et un doublé de Meriame Terchoun (0-10). Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce lundi. Neuf clubs de D1 Arkéma, cinq de D2 et deux de D3 – Brest et Le Puy – sont encore en lice.

