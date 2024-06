Le PSG féminin va connaître un moment d’histoire

L’empreinte carbone…

C’est la première tournée internationale de pré-saison d’un club de football féminin français. Le Paris Saint-Germain partira en effet en tournée estivale en Australie pour la première fois, du 25 août au 2 septembre, à l’occasion de la première édition de la Perth International Football Cup. Des matchs amicaux sont prévus face à West Ham puis, selon le résultat de ce match, face à Leicester ou Manchester City. Dans le même temps, les hommes du PSG ont décidé d’annuler leur tournée d’été en Chine.

De plus en plus démocratisées, ces tournées internationales permettent au football féminin de se développer et de gagner en visibilité. En attendant, les Parisiennes, vice-championnes de France, n’ont toujours pas encore de coach. Fabrice Abriel, qui a terminé cinquième de D1 avec le FC Fleury 91, est largement pressenti pour s’asseoir sur le banc.

En août, nos Parisiennes débarquent en Australie pour la toute première #PerthInternationalFootballCup ! Rejoignez-nous pour une semaine épique où seront présents dans ce tournoi de football : West Ham, Manchester City et Leicester City ! 🎟️👉 https://t.co/F3IODTUktL pic.twitter.com/YNNx9zhTDo — PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 28, 2024

Ça change des matchs amicaux à Soyaux.

L’entraîneur des féminines du PSG part en D2 anglaise