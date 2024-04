Un absent important à Dortmund pour la double confrontation contre le PSG ?

Sébastien en retard.

C’est un probable coup dur pour le Borussia Dortmund comme pour Sébastien Haller, originaire d’Île-de-France et qui espérait sans doute pouvoir se frotter au PSG en demi-finales de la Ligue des champions. Selon L’Équipe et Le Parisien, l’international ivoirien devrait déclarer forfait pour les rencontres du 1er et 7 mai entre Paris et le BvB.

Déjà absent du quart de finale retour contre l’Atlético de Madrid, Haller traîne une blessure à la cheville depuis la CAN et a aggravé son cas en championnat contre le Borussia Mönchengladbach, le 13 avril (1-2). Trois semaines d’absence ont été évoquées pour le champion d’Afrique, mais la période de récupération devrait l’empêcher d’être apte pour cette double confrontation. Edin Terzić pourra quand même compter sur la présence de Niclas Füllkrug, buteur face aux Colchoneros, pour espérer retrouver la finale pour la première fois depuis plus de dix ans.

C’est donc ça, la chance du champion d’Europe ?