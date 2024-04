Buteur à l’aller, Sébastien Haller est forfait pour le match retour face à l’Atlético

Ça se complique pour le BVB.

Défait 2-1 au match aller par l’Atlético de Madrid, les hommes de Edin Terzić ne seront pas au complet pour la réception des Madrilènes ce mardi. Malheureusement pour les Jaune et Noir, cette rencontre se jouera sans Sébastien Haller, blessé à la cheville ce week-end en championnat. Lors de la première manche, l’Ivoirien était entré à l’heure de jeu et avait réduit l’écart à dix minutes du terme.

En conférence de presse, le coach du BVB a également donné des nouvelles de Jamie Bynoe-Gitten, lui-aussi sorti sur blessure face à Mönchengladbach, et Jadon Sancho, absent lors de cette rencontre : « Jamie s’est senti mieux aujourd’hui et nous espérons qu’il pourra s’entraîner avec nous immédiatement. Jadon est de nouveau en bonne santé et fera partie de l’équipe. » Le « petit Poucet » de ses quarts de finale va tout faire pour arracher la qualification et retrouver le dernier carré qui le fuit depuis près de dix ans.

Au pire, on ne peut pas faire rentrer le 12e homme ?

