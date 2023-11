Dortmund crée la sensation à Milan et se qualifie pour les huitièmes

AC Milan 1-3 Borussia Dortmund

Buts : Chukwueze (37e) pour le Milan // Reus (10e, SP), Byone-Gittens (59e) et Adeyemi (69e) pour le Borussia Dortmund

Riesengroß Dortmund !

En patron, le Borussia Dortmund s’est imposé sur la pelouse du Milan (3-1). Un succès qui s’est dessiné en seconde période pour la bande de Reus qui décroche donc son ticket pour les huitièmes de finale. Avec cette défaite, le Milan se retrouve bon dernier de son groupe et devra impérativement s’imposer à Newcastle lors de la dernière journée tout en espérant que le PSG ne s’impose pas à Dortmund.

Gonflés à bloc, les Rossoneri commencent ce match tambour battant et obtiennent un penalty, à la suite d’une main de Schlotterbeck. Giroud s’en charge, mais voit sa tentative repoussée par Kobel (6e). Quatre minutes plus tard, c’est au tour des Schwarzgelben d’obtenir un penalty. Calabria est coupable d’une faute incontestable sur Bynoe-Gittens. Au contraire du numéro 9 rossonero, Reus ne tremble pas et climatise San Siro (0-1, 10e). La tête sous l’eau, le Milan tente de réagir en multipliant les offensives, mais se retrouve en panne d’inspiration face à ce bloc bas. Et c’est sur un exploit individuel que les Milanais trouvent la faille, et de quelle manière ! Partant de la droite, Chukwueze humilie Bensebaini et crucifie Kobel d’une frappe croisée (1-1, 37e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Pioli débutent vitesse grand V, mais sont vite refroidis par la sortie sur blessure de Thiaw, (51e). Un énième coup dur pour l’écurie milanaise qui voit Dortmund sortir peu à peu la tête de l’eau. Et sur une passe de Sabitzer, Bynoe-Gittens trompe Maignan et redonne l’avantage aux siens (1-2, 59e). Dix minutes plus tard, Adeyemi vient enterrer les derniers espoirs milanais, d’une frappe sèche que Maignan repousse en deux temps, mais la goal-line technology accorde bien le but (1-3, 69e). Le Milan essaye de sauver la mise, Jović trouve le poteau sur une tête (85e). Füllkrug lui répond, mais voit sa frappe échouer sur la transversale (88e).

Aucun regret, le bomber allemand et les siens seront présents en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Tomori, Thiaw (Krunić, 53e), Calabria – Reijnders, Adli (Jović, 77e), Loftus-Cheek – Pulisić, Giroud, Chukwueze (Traorè, 77e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Bensebaini, Schlotterbeck (Özcan, 55e), Hummels, Ryerson – Sabitzer, Can – Bynoe-Gittens (Wolf, 66e), Reus (Brandt, 79e), Malen (Adeyemi, 55e), Füllkrug. Entraîneur : Edin Terzić.