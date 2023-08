Ligue des champions : Paris avec Dortmund, l’AC Milan et Newcastle

Un bel apéritif.

Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions se tenait ce jeudi à Monaco, le Paris Saint-Germain est fixé sur son sort. Particulièrement copieux, le menu européen du club de la capitale, placé dans le groupe F, se composera donc du Borussia Dortmund, de l’AC Milan et Newcastle. La première journée de la plus belle compétition européenne aura lieu les 19 et 20 septembre prochains.

De quoi rappeler quelques souvenirs au club de la capitale, qui avait été traversé par toutes les émotions lors de la double confrontation avec le vice-champion d’Allemagne lors des huitièmes de finale de l’édition 2019-2020. Dans un Parc des Princes à huis-clos en tout début de pandémie de Covid-19, Neymar, Bernat et consorts étaient venus à bout de la bande d’Erling Haaland avant de célébrer en grande pompe avec leurs supporters, lesquels avaient mis le feu au parvis du stade. Pour ce qui est des Rossoneri, il s’agira de premières retrouvailles depuis plus de 20 ans, alors que les Milanais avaient notamment mis fin au parcours parisien en demi-finales de l’édition 1994-1995. Enfin, Paris défiera les Magpies pour la toute première fois de son histoire.

Ne cherchez pas plus loin le groupe de la mort.

