Bruno Fernandes aimerait rester à Manchester United

Miam, la soupe est bonne à Manchester.

Dans une longue lettre ouverte publiée ce vendredi sur The Player’s Tribune et intitulée « Cher United », Bruno Fernandes a déclaré sa flamme aux Red Devils et à ses supporters. Sous contrat jusqu’en 2026, le Portugais se verrait bien rester à Manchester United, où il a récemment bouclé sa cinquième saison. « J’aime plus que tout être sur la pelouse d’Old Trafford. Je ne veux pas partir. Cela a toujours été mon rêve ultime, écrit l’ancien du Sporting. Je veux juste que mes attentes correspondent à celles du club. Si vous parlez à n’importe quel supporter, il vous dira la même chose. Nous voulons lutter pour gagner le championnat. Nous voulons jouer en Ligue des champions. Nous voulons être en finale de la Cup. C’est la norme. »

Ce message arrive la veille de la finale de la FA Cup face au rival citizen, qui pourrait permettre aux hommes d’Erik ten Hag de se rattraper après leur saison compliquée. « Je sais que la saison n’a pas été facile pour vous. Nous n’avons pas été à la hauteur de ce que vous méritez. Nous n’avons pas toujours été à la hauteur du soutien que vous nous avez témoigné, a avoué Fernandes. En tant que capitaine, je le ressens plus que quiconque. »

Rendez-vous ce samedi à l’heure du goûter pour le dernier match de foot anglais de la saison.