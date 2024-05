Un autre club que l'OM pourrait jouer ses matchs à domicile au Vélodrome

La solidarité phocéenne en action.

Et si Martigues disputait sa première saison dans l’antichambre de l’élite depuis 2002 au stade Vélodrome ? C’est une idée qui fait son chemin dans les Bouches-du-Rhône, où l’option est sérieusement considérée. Promus en Ligue 2 grâce à leur deuxième place en National, les Rouge et Jaune auront besoin d’une enceinte de substitution pour la saison prochain. Le stade Francis-Turcan, où Martigues a l’habitude de disputer ses rencontres, aura besoin de rénovations qui devraient s’étendre jusqu’à la fin de l’année civile.

Selon La Provence, les dirigeants martégaux ont donc lancé des négociations avec une multitude de clubs. La Venise provençale a déjà obtenu le feu vert de Gueugnon, commune pourtant située à 470 km de Martigues. Mais l’option préférée du promu reste évidemment Marseille et son Vélodrome, qui leur permettraient de s’éviter des déplacements à rallonge et ne pas se couper de ses supporters. Des négociations sont donc en cours entre les deux clubs, pour l’instant autour d’une mise à disposition partielle de l’antre (seule la tribune Ganay serait ouverte). Un tel partage n’aurait pas été possible en cas de qualification des Phocéens en Coupe d’Europe.

Le cœur sur la main, l’OM a laissé filer l’Europe pour pouvoir accueillir le petit Martigues.