Martigues contraint de se délocaliser à Marseille

Le Vélodrome sonnera creux pour les Martégaux.

D’après BFM Marseille Provence, le FC Martigues va bel et bien jouer ses matchs à domicile à Marseille, du côté de l’Orange Vélodrome. Plus rénové depuis 1974, le stade Francis Turcan (8 289 places) n’est en effet pas homologué pour la Ligue 2 et, au moins durant la première partie de saison, voilà les Martégaux contraints de trouver une nouvelle maison… à 45 kilomètres.

La piste du Vélodrome étant la seule mise sur la table à ce jour devant la DNCG, l’issue du dossier ne fait guère de doute. Un retour à Turcan est espéré pour le début d’année 2025 du côté du FCM, qui fête son retour dans l’antichambre après plus de 20 ans loin de la seconde division.

Petite pensée pour Luzenac.