Milan et Pioli, c'est fini

L’amour dure cinq ans à Milan.

Ce vendredi matin, l’AC Milan a officialisé le départ de son coach, Stefano Pioli, après plusieurs semaines de rumeurs. Le club rossonero a publié une annonce très sobre mais touchante pour annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux : une photo de l’Italien de 58 ans accompagnée de la légende « Nous voulons juste te dire merci, Stefano ». Quelques minutes plus tard, Milan a posté un vidéo de 2 minutes pour retracer tous les bons souvenirs des cinq saisons de Stefano Pioli sur le banc milanais.

« L’AC Milan remercie chaleureusement Stefano Pioli et l’ensemble de son équipe pour avoir dirigé l’équipe première au cours des cinq dernières années, en décrochant un inoubliable titre de champion et en rétablissant la présence constante de l’AC Milan dans la plus haute compétition européenne. Le professionnalisme et la touche humaine de Stefano ont contribué de manière significative à la croissance de l’équipe, incarnant les valeurs fondamentales du club depuis le premier jour. » Arrivé en 2019, Stefano Pioli s’en va à un an de la fin de son contrat. En 2022, il a permis au Milan de redevenir champion d’Italie neuf ans après son dernier sacre de Serie A, un an avant d’atteindre les demi-finales de Ligue des champions face au voisin intériste. Pioli dirigera son dernier match sur le banc rossonero ce samedi contre le Salernitana pour un ultime adieu à San Siro.

Son successeur pourrait se nommer Paulo Fonseca, l’actuel coach de Lille.