La Roumanie révèle une liste élargie de 28 joueurs

Vivons heureux, avançons cachés.

Sélection en reconstruction et désormais méconnue du grand public, la Roumanie – première de son groupe de qualification devant la Suisse – a dévoilé une liste élargie de 28 noms pour les deux matchs amicaux de préparation contre la Bulgarie et le Liechtenstein, liste qui sera réduite à 25 ou 26 joueurs le 7 juin prochain, en vue de l’Euro. Edward Iordănescu, le fils d’Anghel (sélectionneur lors de la fameuse Coupe du monde 1994, référence pour le pays, mais aussi en 2016), a fait dans la continuité malgré les forfaits sur blessure de deux joueurs clés en qualification : le meilleur passeur Olimpiu Moruțan (Ankaragücü) et le milieu défensif titulaire Vladimir Screciu (CSU Craiova).

🇷🇴 ROMÂNIA | 𝑻𝒓𝒊𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒊𝒊 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒅 Amicaux 🆚️🇧🇬🇱🇮 La pré-liste pour l'EURO 2024 ! Edi Iordănescu ignore Mitriță jusqu'au bout (embouteillage), se passe de Munteanu. Sava & Grameni appelés pour la 1ère fois. Deux joueurs n'iront pas à l'Euro, liste finale le 7 juin. pic.twitter.com/PiNtdRYWSJ — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) May 24, 2024

Parmi les têtes de gondole des Tricolorii en Allemagne : le défenseur de Tottenham Radu Drăgușin (22 ans), le gardien Horațiu Moldovan (remplaçant de Jan Oblak à l’Atlético de Madrid et crucial en qualification), le capitaine Nicolae Stanciu et le duo parmesan sur les ailes, Dennis Man et Valentin Mihăilă. Ianis Hagi, lui, sera attendu en sortie de banc. À noter la présence de Bogdan Racovițan, né et formé à Dijon, champion de Pologne en titre et premier Franco-Roumain de l’histoire à porter les couleurs du pays des ours en compétition internationale. La Roumanie défiera l’Ukraine, la Belgique et la Slovaquie dans le groupe E.

La Roumanie vise une première victoire à l’Euro depuis l’an 2000, c’était face à l’Angleterre à Charleroi (2-3).