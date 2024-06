Ils sont fous, ces Roumains !

Il fallait voir la réaction d’Andrei Rațiu, flanqué de sa teinture bleue, au moment de la sacoche limpide de Nicolae Stanciu, pour ouvrir la marque dans une Arena de Munich totalement acquise à la cause de la forte diaspora roumaine qui réside en Allemagne (un million d’âmes). Le latéral droit du Rayo Vallecano, un des piliers du onze du sélectionneur Edward « Edi » Iordănescu, ne pouvait que prendre sa tête entre ses mains à la vue du superbe but inscrit par son capitaine, après une période de domination stérile de la Zbirna. Un capitaine qui, quelques minutes plus tard, est passé proche d’un doublé insensé, en trouvant la barre sur un corner direct. Cette réaction est aussi celle de millions de supporters roumains, habitués aux échecs à répétition en qualification pour la Coupe du monde (ou même l’Euro, en témoignent des participations tous les 8 ans seulement). Mais comment cette Roumanie réputée pour être défensive et peuplée de joueurs ayant dépassé les 25 ans sans jamais confirmer les espoirs placés en eux a pu faire aussi mal à l’Ukraine ?

« Appelez-nous la Génération de cœur »

Stanciu et Răzvan Marin buteurs lors d’un même match ? Une victoire 3-0 de la Roumanie contre un adversaire de ce calibre, elle qui ne marque jamais plus de deux fois ? Une victoire en compétition internationale ? N’importe quel suiveur des Tricolorii ne pouvait que rêver d’un tel scénario idyllique en avant-match. « Au moins pour une nuit, nous pouvons être heureux, parce que demain on doit déjà penser à la Belgique. Mais c’est une victoire mémorable et historique, n’a pas tardé à lancer le sélectionneur « Mister Edi » en conférence de presse. Une victoire en terre roumaine. C’est en tout cas ce que nous avons ressenti. Moi, personnellement, j’ai été submergé par les émotions et pour la première fois depuis que j’entraîne, j’ai perdu le contrôle dans la zone technique, devant tout ce soutien. Je remercie tous les Roumains du monde entier pour leur amour. Et si vous aviez des doutes, maintenant vous savez que cette équipe a un grand cœur, elle est admirable et elle s’est sacrifiée aujourd’hui. Ne nous comparez pas à la Génération dorée, s’il vous plaît, nous ne sommes pas la génération d’un quelconque métal. Appelez-nous la Génération de cœur. » Si le fils de l’ancien sélectionneur totem Anghel Iordănescu (Mondiaux 1994 et 1998 puis Euro 2016, entre autres) est aussi dithyrambique vis-à-vis du groupe qu’il a façonné depuis sa prise de fonction en janvier 2022, c’est que la Roumanie de 2024 est un amas de destins, tous plus singuliers et cabossés les uns que les autres.

Première de son groupe de qualification, avec quatre points pris contre la Suisse, elle a enchaîné les clean sheets, mais inquiétait les observateurs au pays, compte tenu des replis douteux du latéral gauche Nicușor Bancu ou de l’état de santé d’Andrei Burcă… qui en 2016, à 23 ans, se cassait en vain les genoux en D2 roumaine, et était parti pour se reconvertir ingénieur en construction avant qu’un transfert à Botoșani ne change la donne. Tous les acteurs de ce 17 juin 2024 n’avaient pourtant qu’un mot à la bouche en amont : « famille ». Souvent balancé pour faire joli en foot, il a pris tout son sens à la vue de la démonstration d’unité des Roumains à Munich. Une famille au complet et au niveau de l’enjeu, au son des « Aleg să merg oriunde în lume cu tine »* lancés par les ultras.

Le capitaine Stanciu a brillé de mille feux alors qu’il n’avait jamais convaincu en… 70 sélections. Souvent en liquéfaction et loin du milieu box to box espéré, le Marin de Cagliari (prêté à Empoli) a lui aussi planté de loin et livré un match plein et courageux pour soulager sa défense. Le latéral Rațiu, symbole de la diaspora, a défendu son couloir droit comme un certain Dan Petrescu en son temps. Dans son rôle ingrat, Marius Marin (pas de lien avec Răzvan), le pitbull de Pise, a gratté, gratté et encore gratté. Dans les cages, Florin Niță a aussi répondu présent malgré ses 36 printemps. Lui qui a grandi sans père et avec une mère gravement malade, dans un des quartiers les plus malfamés de la capitale. Lui qui emballait des cozonaci (gâteau roumain) à l’usine, est devenu professionnel sur le tard et titulaire en club… sur ses 30 ans. Entré en cours de jeu, le Franco-Roumain Bogdan Racovițan, était lui encore en fan zone à Paris, il y a 8 ans, lors du Roumanie-Suisse à l’Euro. Enfin, que dire de la prestation majuscule de la star montante Radu Dragusin (22 ans), pas conservé par la Juventus, qui a enlevé tous les ballons chauds de la tête dans la surface et coupé le pauvre Artem Dovbyk de la circulation. Un club des 5 grands championnats va-t-il enfin jeter son dévolu sur les fringants Dennis Man (double passeur, le facteur X en attaque) et Florinel Coman ? Peut-être que oui. Avec tous ces destins, cette Roumanie « de pretutindeni » a de nouveau le droit de rêver au-delà d’un simple songe d’une nuit d’été.