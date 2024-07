Les Roumains ont entièrement nettoyé leur vestiaire après leur défaite à l'Euro

La classe.

Après avoir pris une valise face aux Pays-Bas en huitièmes de finale de l’Euro (0-3), les Roumains sont repartis de Munich avec classe. La délégation coachée par Edward Iordănescu a intégralement nettoyé son vestiaire.

Elle a également laissé une lettre, rédigé en roumain et en allemand : « L’Euro 2024 a été pour chacun d’entre nous l’une des expériences footballistiques les plus importantes à ce jour et nous sommes heureux qu’il ait eu lieu en Allemagne. Chaque remerciement, chaque émotion, chaque silence nous a réunis et nous a fait ressentir la magie du football. Nous sommes tous arrivés d’Allemagne avec l’idée que nous avions tout donné pour la Roumanie et nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons vécu pendant les semaines que nous avons passées ici. Ce fut un honneur de faire partie de la grande famille du football européen. Merci de nous avoir fait sentir chez nous. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Avec ce joli geste, les Roumains rejoignent les Japonais, qui ont aussi pour coutume de nettoyer leur vestiaire. A l’inverse, on se souvient des Italiens complètement crades après leur défaite en barrages de la Coupe du monde 2022.

Les Pays-Bas se réveillent en sursaut contre la Roumanie